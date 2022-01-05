В Казахстане протестующие пытались снести памятник Назарбаеву. Видео

В среду, 5 января, в городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана протестующие попытались снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о его отставке с должности главы Совета безопасности республики.

Соответствующее видео распространили на просторах интернета. В частности, опубликовало кадры и BBC News. На них видно, что толпа людей привязала к монументу множество веревок и тянет их вниз, пытаясь повалить памятник экс-чиновнику.

Отметим, Назарбаев занимал пост лидера страны с 1990 года. Он сложил полномочия в марте 2019 года, при этом он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности и остался председателем партии "Нур Отан", а также членом Конституционного совета. Последних должностей чиновник лишился весной 2021 года.

Видео дня

5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации из-за протестов в стране заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана, таким образом сместив с этой должности Назарбаева.

Напомним, 5 января в Казахстане возобновились акции протеста против правительства. В частности, в Актау, Актобе и Алмате митинги переросли в силовые действия. В городах гремели взрывы, начались пожары и стрельба. Ряд городов объявил о введении чрезвычайного положения до 19 января.

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