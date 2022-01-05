Президент Казахстана выступил с обращением к нации и пригрозил жесткими мерами, а Назарбаев ушел в отставку. Видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать жестко в отношении массовых акций протестов. Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана.

Также стало известно, что Нурсултан Наразбаев покинул пост председателя Совета безопасности. Об этом сообщил Токаев в своем обращении, которое транслировал телеканал Дождь в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Токаева, предпринятых властью на сегодняшний день мер недостаточно для сдерживания протестных сил и наведения порядка. Президент Казахстана подчеркнул, что власти обеспокоены высокой организованностью участников акций протеста.

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"Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны", – сказал Токаев.

Также он добавил, что в скором времени представит новое предложение по трансформации политической системы Казахстана.

Напомним, в Казахстане правоохранители задержали более 200 митингующих за нарушение общественного порядка и призывы совершать противоправные действия. Также около 100 сотрудников полиции получили ранения во время стычек с демонстрантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Митинги проходят по всей стране – в Таразе, Караганде, Алматы, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, кое-где полицейские начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в нашем материале.