В Канаде зафиксировали рекордную жару +46 градусов

В Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Воздух впервые прогрелся до +46,6 градусов.

Беспрецедентной волной тепла накрыло запад страны и северо-запад Тихоокеанского региона США, сообщает ВВС. Температура побила рекорд в Литтоне в Британской Колумбии.

"Тепловой купол" (статическое высокое давление, действующее как крышка на кастрюле) установил рекорды и во многих других областях. США и Канада предупредили граждан об опасном уровне жары, которая может сохраниться на этой неделе.

По словам экспертов, изменение климата, как ожидается, увеличит частоту экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла. Прогнозируется, что температура воздуха скоро поднимется выше отметки +47 градусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Аравийский полуостров охватила очередная волна рекордной жары, из-за чего 24 марта в Кувейте на метеостанции Mitribah была зафиксирована температура в +44,6°C.