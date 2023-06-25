В Канаде не утихают масштабные лесные пожары: для борьбы с огнем не хватает спасателей

В Канаде уже почти месяц бушуют масштабные лесные пожары – они продолжают усиливаться. Власти страны борются с огнем, однако спасателей не хватает.

Видео дня

Набирать пожарных становится все сложнее из-за "жесткого рынка труда" и тяжелого характера работы. Об этом пишет Reuters.

Сейчас по всей Канаде, за исключением территории Юкон, над тушением пожаров работают около 5500 спасателей. Это на 2500 меньше, чем нужно, говорит профессор Университета Томпсон-Риверс в Британской Колумбии и специалист по лесным пожарам Майк Флениган.

"Это тяжелая работа в условиях жары и дыма, связанная с долгосрочными последствиями для здоровья. Поэтому становится все труднее набирать и удерживать людей", – объяснил он.

В провинциях, где бушуют пожары, в этом году пришлось тратить больше денег на привлечение людей в ряды спасателей, чем это было раньше. Бригадам приходится работать по 12-14 часов, по две недели подряд.

Получают пожарные при этом от 30 канадских долларов в час в Британской Колумбии до 18 канадских долларов в час в Манитобе. Такую зарплату в Reuters назвали "неконкурентоспособной".

В Канаде сгорело уже 6,5 миллиона гектаров леса – это площадь размером с территорию Литвы. Из-за дождей некоторые пожары уменьшились, однако теперь ожидается возвращение чрезвычайно жаркой погоды.

"Ограниченность ресурсов может поставить под угрозу способность Канады тушить пожары, которые, как ожидается, в будущем станут все больше и сильнее вследствие изменения климата, вызванного использованием ископаемого топлива, что может нанести еще больший вред общинам и привести к разрушению нефтегазовой, горнодобывающей и лесной промышленности страны", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Новой Шотландии (Канада) лесные пожары охватили значительную территорию, были уничтожены и повреждены много домов. Площадь пожара, вспыхнувшего в воскресенье, 28 мая, возросла до 788 гектаров.

– Последствия бушующих в Канаде лесных пожаров достались США. Днем 7 июня крупнейший город страны Нью-Йорк объял смогом. Власти страны предупредили о загрязнении в воздухе.

– Лесные пожары в Канаде уже охватили примерно в 15 раз больше территории, чем обычно характерно для этого времени года: почти 11 миллионов акров. В результате дым уже накрыл часть территории США и дошел даже до Норвегии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!