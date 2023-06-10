Дым от пожаров в Канаде, превративший Нью-Йорк в ад, дошел до Европы

Бушующие лесные пожары в Канаде уже опалили примерно в 15 раз больше, чем обычно для этого времени года: почти 11 миллионов акров. Вследствие этого дым уже накрыл часть территории США и дошел даже до Норвегии.

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Об этом сообщает американское издание CNN. Сезон пожаров в Канаде только начинается, и официальные лица предупредили на этой неделе, что он будет продолжаться все лето.

Летом в Канаде регулярно случаются лесные пожары, но масштабы нынешнего пожара – и его раннее появление – беспрецедентны. По словам ученых из Института исследований климата и окружающей среды в Норвегии (NILU), за последние несколько дней шлейфы дыма протянулись из Канады через Гренландию, Исландию и добрались до Норвегии.

Они смогли обнаружить увеличение дыма с помощью очень чувствительных инструментов, а затем подтвердить его происхождение с помощью прогнозного моделирования.

По словам Николаоса Евангелиу, старшего научного сотрудника NILU, люди в Норвегии могут чувствовать запах дыма и даже замечать его как легкую дымку, но, в отличие от районов США, где наблюдалось опасное загрязнение, они не должны испытывать никаких последствий для здоровья.

Ожидается, что в ближайшие дни шлейф распространится по всей Европе, но маловероятно, что люди смогут почувствовать запах или заметить дым.

Дым от лесных пожаров нередко распространяется на большие расстояния. В 2020 году дым от рекордных лесных пожаров в Калифорнии был обнаружен на Шпицбергене, норвежском архипелаге, расположенном глубоко за Полярным кругом.

Дым оказывает негативное воздействие на климат. К примеру, если он движется над Арктикой, откладывает сажу на снегу и льду, затемняя белую поверхность, что позволяет ей поглощать больше тепла. Это, в свою очередь, ускоряет потепление в Арктике.

При этом, уровни сажи, поступающей от лесных пожаров в Канаде, не окажут прямого влияния на таяние в Арктике, поскольку они слишком разбавлены. Но беспокойство вызывает то, что если пожары в высоких широтах увеличатся, что они имели место в течение последних нескольких десятилетий и, по прогнозам, будут продолжаться, то будет накапливаться больше сажи.

Как сообщает Reuters, дожди, которые прогнозируют с воскресенья, вероятно, помогут очистить воздух от дыма от лесных пожаров в восточной Канаде, но может не достичь лесных пожаров, бушующих в провинции Квебек, до нескольких дней.

К утру субботы в Канаде было зафиксировано 426 пожаров, 144 из них в Квебеке.

Чиновники говорят, что к понедельнику около 1200 пожарных, в том числе более 100 из Франции, будут бороться с пламенем в Квебеке, провинции с густым лесом с населением 8,5 миллионов человек, которая охватывает большую территорию, чем Германия, Испания и Франция вместе взятые.

"В ближайшие несколько дней существует риск, что ситуация останется критической. Но прибытие французских пожарных действительно поможет", – заявила министр лесного хозяйства Квебека Майте Бланшетт Везина.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Новой Шотландии (Канада) лесные пожары охватили значительную территорию, было уничтожено и повреждено много домов. Площадь пожара, который вспыхнул в воскресенье, 28 мая, выросла до 788 гектаров.