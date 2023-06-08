В Канаде бушуют масштабные лесные пожары: опасный дым дошел до США. Фото и видео

Последствия лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, добрались до США. Днем 7 июня самый большой город страны Нью-Йорк окутало смогом. Власти страны предупредили о загрязнении в воздухе.

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Как пишет The Guardian, в Нью-Йорке небо весь день было покрыто толстым слоем желтого дыма. Также дым накрыл штаты Среднего Запада и северо-восточную часть США, от Северной и Южной Дакоты до Массачусетса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что задымление создает угрозу для здоровья миллионов жителей страны. Американцам рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

В Нью-Йорке качество воздуха упало до уровня таких городов, как Нью-Дели и Доха. Из-за густого смога не было видно небоскребов, включая знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что город впервые сталкивается с таким уровнем загрязнения воздуха. По его словам, эти условия ускорило изменение климата.

Адамс призвал к более активным действиям по решению проблем изменения климата, сказав: "Нью-Йорк явно является национальным лидером в области общественного здравоохранения и борьбы с изменением климата, и эти опасные условия качества воздуха явно являются срочным напоминанием о том, что мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наш город, нашу окружающую среду и будущее наших детей", – написал он.

Площадь лесных пожаров в Канаде составляет 3,3 миллиона гектаров, только в Квебеке насчитывается около 150 очагов активного возгорания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Техас выпал град размером с бейсбольный мяч.Это произошло во время того, когда грозы пронеслись по южным частям США.

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