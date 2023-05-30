В Канаде бушуют лесные пожары: эвакуируют тысячи людей. Фото и видео

В Новой Шотландии (Канада) лесные пожары охватили значительную территорию, были уничтожены и повреждены много домов. Площадь пожара, который вспыхнул в воскресенье, 28 мая, выросла до 788 гектаров.

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Пострадавших, погибших и пропавших без вести среди местного населения нет, однако 16 400 человек были эвакуированы. Об этом пишет CBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Эвакуация охватила районы Hammonds Plains, Upper Tantallon и Pockwock – это пригородные общины примерно в 25 километрах от Галифакса, центра провинции.

С огнем борются более 200 спасателей. На месте работают 30 пожарных машин из Галифакса, а также два вертолета и один самолет, который сбрасывает воду, присланные из Ньюфаундленда и Лабрадора. Поддержка также поступает из Нью-Брансуика и Острова Принца Эдуарда.

"Этот пожар не локализован, он не контролируемый. Сегодня он не распространился заметно, и это благодаря погоде, работе пожарных на земле и работе авиационных подразделений", – сказал заместитель руководителя региональной службы пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Галифакса Дэйв Мелдрам.

Причина пожара устанавливается, однако считается, что он связан с деятельностью человека, ведь в этом районе не было молний, которые могли бы вызвать возгорание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 15 мая, возник пожар. Загорелась подстилка в лесном массиве.

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