В Канаде из-за лесных пожаров закрыли международный аэропорт: что это значит

В Канаде в связи с масштабными лесными пожарами приостановили работу международного аэропорта города Келоуна. В этом районе закрыли воздушное пространство, чтобы авиация смогла смогла потушить огонь.

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Соответствующее объявление появилось на сайте аэропорта 18 августа. "Воздушное пространство вокруг международного аэропорта Келоуна закрыто, чтобы дать возможность вести борьбу с лесными пожарами вблизи города", – сказано в тексте.

Представители компании отметили, что для них приоритет – это безопасность их населенного пункта и предоставление пожарным необходимого доступа к авиационному пространству.

Добавим: аэропорт Келоуны входит в десятку наиболее загруженных гражданских аэропортов Канады. Он обслуживает до 36 коммерческих рейсов в день или примерно 248 рейсов в неделю.

Лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде. Но масштабы пожаров, наблюдаемых в этом году, необычны.

13 августа возле города Форт-Смит небо стало оранжево-красным из-за дыма. Более того, последствия лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, добрались до США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на дне Тихого океана неподалеку от Канады ученые исследовали древний подводный вулкан, обнаружив, что он до сих пор является действующим. Кроме того, он был буквально покрыт тысячами гигантских кораллов.

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