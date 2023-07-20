На дне океана обнаружен активный древний вулкан, покрытый миллионом гигантских яиц

На дне Тихого океана неподалеку от Канады ученые исследовали древний подводный вулкан, обнаружив, что он до сих пор является действующим. Кроме того, он был буквально покрыт тысячами гигантских яиц.

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Об этом говорится в исследовании, о котором рассказывает LiveScience. До проведения экспедиции считалось, что вулкан давно затух, а воды вокруг него замерзли.

Однако, как оказалось, подводный вулкан, возвышающийся над морским дном на 1 100 метров, бьет теплой водой и покрыт глубоководными кораллами.

Ученые выяснили, что горячая и богатая минералами жидкость поддерживает температуру окружающих вод, обеспечивая идеальные условия для выживания некоторых морских существ в морских глубинах. Среди них был обнаружен тихоокеанский белый скат (Bathyraja spinosissima), который откладывал яйца на вершине вулкана, которая находится на глубине почти 1,5 километра.

"Это действительно особое место на вершине действительно особого места", – рассказала глубоководный морской биолог из Министерства рыболовства и океанов Канады и главная исследовательница экспедиции Шерис Дю Пре.

По ее словам, единственный из ранее найденных тихоокеанских питомников белых скатов был обнаружен на Галапагосских островах, но "он насчитывал около десятка или двух десятков яиц".

В то время как на вершине вулкана, по оценкам Дю Пре, может быть и миллион яиц.

"Я бы оценила, что на вершине подводной горы, покрытой яйцами, было – я не знаю – 100 000? Миллион?" – сказала Дю Пре, отметив, что яйца были большого размера – около 50 сантиметров в поперечнике.

Исследователи также первыми в истории сняли на видео, как тихоокеанский белый скат откладывает яйца.

Тихоокеанские белые скаты являются родственниками акул и обычных скатов. Они являются одними из самых глубоководных видов скатов, обитающих на глубинах от 800 до 2900 метров у западного побережья Северной и Центральной Америки. Взрослые самки могут вырастать до 2 метров в длину и откладывают прямоугольные яйца, которые известны как "русалкины сумочки" за свое сходство с маленькими сумочками.

Исследователи объясняют, что для развития молодых особей нужно четыре года, а теплая вулканическая вода, вероятно, ускоряет период вынашивания яиц. Кроме того, вершина подводной горы является почти коралловым садом, поэтому является безопасным питомником.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что на дне океана обнаружили дыру, через которую просачивается вода.

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