Небо стало насыщенно-красным: в Канаде зафиксировали неожиданное последствие лесных пожаров. Видео

Северо-западные территории Канады охватили масштабные лесные пожары. Они вызвали объявление чрезвычайной ситуации, в том числе чрезвычайное положение на всей территории.

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Тем временем дым от лесных пожаров привел к ухудшению качества воздуха и драматическому виду неба, которое выглядело днем как ночь. Соответствующее видео опубликовал американские телеканал CNN.

Жуткое оранжево-красное явление было зафиксировано возле города Форт-Смит в воскресенье, 13 августа.

Отметим, что небо может казаться красным или оранжевым, когда распространяется дым от лесных пожаров, из-за того, что солнечный свет или длина волны рассеиваются в атмосфере.

Солнечный свет содержит все цвета радуги. Когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, частицы и молекулы в воздухе отражают волны определенной длины.

По данным AccuWeather, в ясный день более короткие волны, такие как зеленый, синий и фиолетовый, не отражаются, поэтому небо днем​​кажется голубым. Когда в небе есть частицы дыма, эти более короткие волны отражаются, а более длинные волны, такие как красный, оранжевый и желтый, не отражаются. Из-за этого дым от лесных пожаров может сделать небо оранжевым или красным.

Напомним, последствия лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, добрались до США. Днем 7 июня самый большой город страны Нью-Йорк окутало смогом. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что задымление создает угрозу для здоровья миллионов жителей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Техас выпал град размером с бейсбольный мяч. Это произошло во время того, когда грозы пронеслись по южным частям США.

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