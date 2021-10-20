В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: появились подробности

Утром в среду, 20 октября, в афганской столице Кабуле прогремел очередной взрыв неизвестного происхождения. В результате пострадали два представителя талибов.

ЧП произошло в столичном районе Дехмазанг напротив штаба пограничной полиции, передает агентство Aamaj News. СМИ указало, что инцидент – дело рук смертника.

Позже телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, принадлежавший боевикам "Талибана".

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Назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости подтвердил информацию об инциденте и заявил о ранении двух террористов "Исламского эмирата Афганистан".

Напомним: это не первое подобное ЧП в Кабуле и в целом Афганистане после захвата власти в стране "Талибаном". Только в этом месяце таких произошло несколько подряд. В частности, 3 октября в афганской столице прогремел взрыв у входа в мечеть Ид-Гах. По данным министерства внутренних дел экстремистов "Талибана", он убил по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Это произошло на церемонии молитвы по умершей матери представителя талибов, спикера "Исламского Эмирата Афганистан" Забихуллы Муджахида. После взрыва правительство "Талибана" заявило об уничтожении центра "Исламского государства" (ИГИЛ) на севере столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 октября боевики устроили стрельбу в афганской провинции Нангархар. Под обстрелом погибли три человека, среди жертв – журналист и писатель Саид Мароф Саадат.