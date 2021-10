В Афганистане прогремел мощный взрыв в мечети: десятки людей погибли, много раненых

В пятницу, 15 октября, в Афганистане прогремел взрыв в шиитской мечети Биби Фатима. Погибли 25 человек, еще около получили травмы.

Инцидент произошел в городе Кандагар в одноименной провинции, передают РИА Новости. По данным источника СМИ, взрыв якобы устроил террорист-смертник.

Город, где случилось ЧП, находится на юге Афганистана. По данным местного телеканала TOLOnews, взрыв произошел во время молитвы, сообщили местные власти.

Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #kandahar #afghanistan #Taliban pic.twitter.com/pJKB3X94kD