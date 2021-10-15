В Афганистане прогремел мощный взрыв в мечети: десятки людей погибли, много раненых

В пятницу, 15 октября, в Афганистане прогремел взрыв в шиитской мечети Биби Фатима. Погибли 25 человек, еще около получили травмы.

Инцидент произошел в городе Кандагар в одноименной провинции, передают РИА Новости. По данным источника СМИ, взрыв якобы устроил террорист-смертник.

Город, где случилось ЧП, находится на юге Афганистана. По данным местного телеканала TOLOnews, взрыв произошел во время молитвы, сообщили местные власти.

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Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #kandahar #afghanistan #Taliban pic.twitter.com/pJKB3X94kD — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) October 15, 2021

Напомним: в Кундузе в одноименной провинции на севере Афганистана днем 8 октября произошел сильный взрыв в шиитской мечети. Ответственность за него взяла группировка ИГИЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 3 октября в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв возле входа в мечеть Ид-Гах, погибли как минимум 8 человек.