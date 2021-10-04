В Афганистане боевики открыли стрельбу по авто: погибли три человека, среди них – журналист

В Афганистане боевики устроили стрельбу в провинции Нангархар. Под обстрелами погибли три человека, среди жертв журналист и писатель Саид Мароф Саадат.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на источник в службе безопасности страны. Отмечается, что журналист ехал с родными в автомобиле по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад. Во время поездки боевики открыли по ним огонь. Также под обстрелами были ранены сын Саадата и водитель машины.

Независимая афганская медиа-организация Комитет по безопасности афганских журналистов (AJSC) осудила убийство.

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На данный момент ведется расследование гибели людей. Пока никто из боевиков не взял на себя ответственность за стрельбу.

После захвата власти движением "Талибан" Афганистан столкнулся с крахом экономической и социальной систем. В дальнейшем это может перерасти в гуманитарную катастрофу.

Талибы показательно вывесили трупы убитых "нарушителей" на обозрение гражданского населения Афганистана. Ранее один из основателей движения "Талибан" Норуддин Тураби заявил, что правительство будет устанавливать жестокие законы в Афганистане и проводить показательные казни и ампутации конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, исламисты "Талибана" продолжают наступать на демократические свободы местного населения. Теперь новым порядкам подвергаются мужчины, которым "новый режим" запретил стричь бороды, что якобы претит законам шариата.

Также "Талибан" запретил жителям Афганистана, в том числе и представителям движения, делать популярные во всем мире селфи. Кроме того, под запретом оказалось подражание западной моде и манерам.

Первыми жесткую политику "Талибана" ощутили на себе афганские женщины. Боевики подвергли их ряду запретов на профессиональную деятельность и ношение светской одежды, несмотря на обещания сохранить порядок относительно либеральным. Например, в столице страны Кабуле женщинам, работающим в городском совете, приказали оставаться дома. Кроме того, талибы закрыли министерство по делам женщин. Вместо этого было создано ведомство по контролю за моралью.

"Талибан" ввел запрет на обучение девочек в средних школах Афганистана. Перед открытием учебных заведений Министерство образования пригласило на обучение только мальчиков и учителей-мужчин.