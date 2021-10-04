Талибы заявили об уничтожении ячейки ИГИЛ через несколько часов после взрыва в Кабуле

Правительство "Талибана" заявило, что разрушило ячейку Исламского государства на севере Кабула. Об этом стало известно в воскресенье, 3 октября, после взрыва возле мечети в столице Афганистана.

В результате происшествия погибло и было ранено несколько мирных жителей, сообщает Reuters. Однако подтверждения того, что операция была напрямую связана со взрывом, не поступало.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что специальное подразделение провело операцию против элементов ИГИЛ в 17-м районе Кабула на севере города поздно вечером. Отмечается, что атака оказалась самой серьезной с момента вывода американских войск в конце августа.

Видео дня

"База ИГИЛ была полностью разрушена, и все члены ИГИЛ внутри были убиты в результате этой решительной и успешной атаки", – сказал Муджахид.

Напомним, что в Кабуле днем 3 октября прогремел мощный взрыв возле входа в мечеть Ид-Гах. По данным министерства внутренних дел экстремистов "Талибана", он убил по меньшей мере восьмерых мирных жителей, еще 20 были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после захвата власти движением "Талибан" Афганистан столкнулся с крахом экономической и социальной систем. В дальнейшем это может перерасти в гуманитарную катастрофу.