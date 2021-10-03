В Кабуле прогремел мощный взрыв возле мечети, есть погибшие

В столице Афганистана Кабуле днем 3 октября прогремел мощный взрыв возле входа в мечеть Ид-Гах. Он убил нескольких мирных жителей.

ЧП произошло на церемонии прощания с матерью представителя "Талибана", спикера "Исламского Эмирата Афганистан" Забихуллы Муджахида. Об этом сам он написал в Twitter.

Предполагают, что атаку совершили представители "Исламского государства в Хорасане", пишет AFP News Agency. Отмечается, что вблизи мечети произошла перестрелка, вероятно, между боевиками террористической группировки ИГИЛ и талибами.

Видео дня

Новость дополняется...