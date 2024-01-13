В Йемене вспыхнули протесты после ударов США и Британии по хуситам – Reuters

В пятницу, 12 января, после ударов США и Британии по объектам, связанным с хуситами, в Йемене вспыхнули протесты. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы в нескольких городах, чтобы услышать заявления своих лидеров с осуждением этих атак.

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Об этом сообщает Reuters. Мохаммед Али аль-Хути, член Высшего политического совета хуситов, назвал американские авиаудары актами терроризма. "Соединенные Штаты – это дьявол", – заявил он.

"Мы не атаковали берега Америки, не вторгались на американские острова и не нападали на них. Ваши удары по нашей стране являются терроризмом", – сказал аль-Хути.

Он добавил, что Штаты "прекрасно умеют врать людям во всем мире" и обратился к народу Йемена с вопросом "Вы, йеменцы, думаете, что Америка защищает себя или что она террорист?".

Напомним, что удары США и Британии по йеменским хуситам стали ответом на атаки на судоходные пути, а также атаки беспилотниками и ракетами в сторону Израиля. Отметим, что хуситы – это террористическая группировка, поддерживаемая Ираном. Она контролирует большую часть Йемена.

После начала войны ХАМАС и израильской армии в секторе Газа хуситы систематически атакуют в Красном море суда, связанные с Израилем, и устраивают ракетные атаки на израильские города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты Америки и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

– Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

– Позже в Соединенных Штатах заверили, что они не планируют развертывать дополнительные силы в регионе. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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