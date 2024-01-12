В Пентагоне и минобороны Британии рассказали детали атаки на хуситов в Йемене: какие объекты поразили

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была направлена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

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Заявление главы американского оборонного ведомства процитировало издание CNN. По словам Остина, удары были нацелены на беспилотные летательные аппараты, беспилотные надводные корабли, крылатые ракеты наземного нападения, а также береговые радары и возможности воздушного наблюдения хуситов.

"Сегодняшние действия коалиции посылают хуситам четкий сигнал о том, что им придется нести дальнейшие расходы, если они не прекратят свои незаконные нападения", – заявил министр.

В министерстве обороны Британии со своей стороны также отчитались о последствиях ударов по хуситам. В пресс-службе ведомства отметили, что были использованы четыре истребителя Typhoon FGR4, которые запускали управляемые бомбы Paveway IV. Их также поддерживал самолет-заправщик "Вояджер".

Отметим, что американские чиновники ранее сообщали, что США выпустили ракеты из самолетов, кораблей и подводной лодки. Были использованы ракеты "Томагавк".

В британском ведомстве отметили, что одним из объектов была площадка в городе Бане на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.

"Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Эббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты обнаружили и имели несколько ключевых целей на аэродроме", – заявили в минобороны Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причина в том, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

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