США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней – Белый дом

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в войне с Йеменом. Однако США не колеблясь предпримут дальнейшие действия в ответ на атаки хуситов в Красном море.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова цитирует Sky News.

На пресс-конференции 12 января Кирби сказал журналистам, что в Вашингтоне продолжается оценка уровня "боевого ущерба" и снижение возможностей хуситов после ночных авиаударов США.

Спикер Белого дома подчеркнул, что США "не заинтересованы в войне в Йемене или в любом конфликте".

"Все, что делал президент – пытался предотвратить любую эскалацию конфликта", — сказал спикер.

Он добавил, что президент США одобрил удары по Йемену после нападения хуситов во вторник, 9 января. Кирби отметил, что Джо Байден был в курсе того, как разворачивалась атака США в ночь на 12 января.

"Это заняло некоторое время. Когда его проинформировали о том, что атака была точно и эффективно защищена, он созвал свою команду национальной безопасности – это во вторник днем – и ему были представлены варианты ответа, и тогда он одобрил эти варианты", – сказал Кирби .

Спикер Белого дома предупредил, что Джо Байден "без колебаний" предпримет дальнейшие меры, если атаки в Красном море будут продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Великобритания в ночь на 12 января провели военную операцию против хуситов в Йемене, нанеся авиаудары по военным объектам. Ранее группировке был выдвинут ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море. Но хуситы проигнорировали ультиматум.

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