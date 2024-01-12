Где расположен Йемен и кто такие хуситы, прозванные 'щенками Ирана': объяснение и карта

Для большинства украинцев Йемен – это страна, о которой мы слышали только на уроках географии или в новостях из-за затяжной гражданской войны. Кто же такие хуситы и почему Великобритания и США собираются на них напасть.

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Основными факторами, которые привели к кризису на Ближнем Востоке, стали:

– раскол между суннитской и шиитской ветвями ислама, который сильно проявился в Йемене и имел многовековые последствия для разделения общества на многие племена и фракции;

– захват Йемена Османской и Британской империями, что впоследствии повлекло за собой формирование Северного и Южного Йемена;

– значительные залежи нефти и стратегическое размещение по контролю входа/выхода танкеров из Красного моря в Аденский залив.

Военизированная структура шиитов-зейдитов (одно из шиитских ответвлений), которое уже около 30 лет действует на территории Йемена, получила название хуситы. Боевым крылом движения считается группировка "Ансар Аллах" (Ansar Allakh). Их целью является восстановление теократического государства, существовавшего в Йемене до 1962 года. Для этого они используют все возможные методы, в том числе и террористические.

."Щенками Ирана" хуситов считают потому, что интерес Тегерана в Йемене - контроль над нефтяными ресурсами и стратегическим положением страны по кораблям, двигающимся по Суэцкому каналу. Таким образом, это бы увеличило их геополитическое влияние.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Британия в ближайшее время могут нанести военный удар по хуситам в Йемене. Причина в том, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что действия хуситов в Красном море "противоправны и эскалационны". США сделают все возможное, чтобы защитить гражданское судоходство в регионе

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