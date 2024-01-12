США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене: нанесены массовые авиаудары. Все детали

Соединенные Штаты и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причина в том, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

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По данным издания Al Arabiya взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сане, Сааде. Официальный представитель Пентагона отметил, что было атаковано около 10 объектов хуситов в Йемене. В частности, поражены центры производства дронов и склады оружия, передает CNN.

Удары наносились с истребителей ракетами "Томагавк" по таким объектам как радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.

США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады, заявил официальный представитель Пентагона.

Отметим, что издание The Times накануне сообщило, что премьер Британии Риши Сунак якобы проинформировал кабинет министров о неизбежности военного удара по хуситам, а глава Штатов Джо Байден должен выступить с речью по ситуации.

СМИ писало, что авиаудары будут нанесены "в ближайшие часы". Как сообщается, Саудовская Аравия позволила американским и британским военным самолетам использовать свое воздушное пространство для ударов по Йемену.

Арабские СМИ сообщили о высокой активности американской и британской авиации в районе Йемена.

К тому же, журналисты пишут, что в полную боевую готовность приведено ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку.

"Министерство иностранных дел Великобритании нервничает из-за того, что ситуация может быстро выйти из-под контроля, поэтому ожидается, что любые военные действия будут ограничены. Согласно планам, коалиция под руководством США, как ожидается, будет нацелена на ключевые Базы хуситов и лодки с истребителями и военными кораблями", – говорится в статье.

В комитете обороны Йемена со своей стороны заявили, что ни один удар не останется без ответа. Там заверили, что "наш ответ будет более разрушительным, чем ожидают американцы".

Тем временем Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена. Иракские силы сопротивления заявили, что если Йемен подвергнется нападению, "будет нанесен удар по американским военным базам со всей силой".

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что не будет комментировать такую информацию, но сказал, что Штаты "будут делать то, что должны, чтобы противостоять и победить угрозы, которые хуситы продолжают создавать на коммерческих судах в Красном море".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кирби сказал, что действия хуситов в Красном море "противоправны и эскалационны". США сделают все зависимое, чтобы защитить гражданское судоходство в регионе.

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