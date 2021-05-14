В Израиле уточнили заявление военных об атаке в секторе Газа

В Израиле сообщили, что военные не проводят атаку непосредственно в секторе Газа. Таким образом, военное ведомство уточнило свое сообщение о нападении.

Как передает The Times of Israel, в новой информации ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля. – Ред.) заявил, что наносится удар по целям в секторе Газа.

Отмечается, что заявление на английском языке и комментарии официального представителя о том, что в Газе есть сухопутные войска, привели к тому, что несколько зарубежных новостных организаций сообщили, что Израиль начал наземное наступление.

"Уточнение: сейчас в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа. Воздушные и наземные силы ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Журналистка Wall Street Journal в Ізраїлі та Палестині Фелиция Шварц в Twitter написала, что представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикуст прямо сказал ей, что "в Секторе Газа есть сухопутные войска", однако через два часа изменил свои слова.

Издание AFP у Twitter добавило, что неточность в заявлении военных произошла из-за "проблем внутренней связи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль начал наземную операцию против ХАМАСа в секторе Газа.

Ранее израильская армия уничтожила оперативные квартиры высокопоставленных командиров ХАМАСа. Также удар был нанесен по военному объекту – штабу разведки палестинского исламистского движения.

Напомним, 13 мая палестинское исламистское движение ХАМАС продолжило обстрел Израиля. Армия обороны страны наносила удары в ответ по сектору Газа.