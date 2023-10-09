В Израиле упростили процедуру получения разрешения на оружие: достаточно телефонного собеседования

В Израиле ввели специальные мероприятия, позволяющие вооружить как можно большее количество граждан. В понедельник, 9 октября, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир приказал Отделу лицензирования огнестрельного оружия начать экстренную операцию по вооружению израильтян.

Об этом сообщило Министерство национальной безопасности Израиля. Отмечается, что соответствующий план вступит в силу в течение 24 часов.

Отныне любой гражданин Израиля, отвечающий нормам, разрешающим ношение частного огнестрельного оружия в связи с самозащитой и службой в силах безопасности, и не имеющий судимости или медицинской непригодности, будет проходить телефонное собеседование вместо физической беседы.

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В случае прохождения собеседования такие люди смогут в течение недели получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Кроме того, любой гражданин, получивший условное разрешение на приобретение огнестрельного оружия и не купивший его в течение 2023 года, а срок действия условного удостоверения истек, теперь сможет получить оружие без подачи нового заявления.

Отмечается, что льгота будет касаться около 4 тысяч граждан.

Кроме этого, в Израиле приняли еще несколько норм, которые позволят вооружить еще больше людей.

В частности, любой гражданин, сдавший оружие в течение последних шести месяцев в связи с непрохождением переподготовки или возобновления стажировки, сможет получить свое оружие обратно. Это будет касаться еще около 1800 граждан.

К тому же со следующего вторника будут выдавать разрешения на приобретение сразу до 100 патронов вместо 50.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, после чего ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

На следующий день, 8 октября, Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газа "убегать немедленно".

В результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, использующий чиновник военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

На третий день после нападения террористической организации ХАМАС Армия Израиля вернула под свой контроль все приграничные города с сектором Газа. ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по ряду объектов, принадлежащих террористическим группам ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду.

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