Весна несколько притормозила: синоптики сказали, где в четверг выпадет мокрый снег и дождь. Карта

В четверг, 26 февраля в Украине ожидается облачная погода. Почти на всей территории страны потеплеет, но местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, днем в большинстве областей ожидается небольшой "плюс".

Какой будет погода в Украине 26 февраля

В восточных и юго-восточных областях ожидается мокрый снег с дождем, местами возможно налипание мокрого снега. Ночью в Карпатах будет идти небольшой снег. На остальной территории страны — без осадков.

Ночью и утром почти по всей территории Украины на дорогах гололедица. Исключениями будут только Закарпатье и южные области.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы до 15-18 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от -2 до +3. Ночью еще будут небольшие морозы: в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается -1...-6. Самая холодная ночь в эти сутки будет в Карпатах, где температура опустится до -7...-12.

А теплее всего в четверг будет в Крыму, там столбики термометров будут достигать +6 градусов.

Погода в Киеве и области

На Киевщине и в столице 26 февраля погода будет облачной и без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северный, 5–10 м/с.

Температура по области ночью составит -1...-6, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических и гидрологических явлениях

26 февраля ночью и утром на дорогах Украины, кроме юга и Закарпатья, ожидается гололедица. В этих районах объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Также в четверг на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м. Местами возможен начальный выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый

На реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в феврале начали расцветать шафраны, что раньше, чем обычно. Цветущие поляны можно увидеть на открытых солнечных склонах и опушках лесов.

