В Израиле террористы ХАМАС убили известного украинского физика и его жену. Фото

В Израиле во время нападения ХАМАС на город Офаким был убит выдающийся харьковский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул вместе со своей супругой. Супруг убили ворвавшиеся в их дом террористы.

Эту информацию подтвердил Физико-технический институт низких температур (ФТИНТ), пишет Status Quo. Сообщается, что мужчине и женщине обоим было по 81 году.

Сергей Гредескул родился в 1942 году в городе Свердловске в семье советского физика Андрея Гредескула. Он окончил Харьковский университет в 1964 году и работал в Харьковском физико-техническом институте, а позже в течение длительного времени в Физико-техническом институте низких температур Академии наук Украины. В 1990 году он получил учёную степень доктора физико-математических наук.

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Сергей Гредескул также был лауреатом Государственной премии Украины, соавтором известной книги "Введение в теорию неупорядоченных систем" и автором более сотни научных статей.

С 1991 г. он проживал в Израиле и работал профессором в Университете Бен-Гуриона до 2012 года.

Он погиб вместе со своей женой 8 октября 2023 года в городе Офаким во время террористической атаки, совершенной палестинским исламистским движением против Израиля.

Отметим, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли уже более 1200 израильтян.

Также по последним данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 900 палестинцев, примерно половина из них – женщины и дети, еще 4500 человек получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погиб 21 палестинец и несколько десятков были ранены.

Напомним, что по состоянию на 11 октября общее известное количество жертв в результате военного конфликта в Израиле среди граждан Украины возросло до трех человек. Девять других граждан Украины получили ранения, и их состояние и места госпитализации в настоящее время выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 октября, на четвертый день войны в Израиле в минобороны страны заявили о переходе к полному наступлению на Сектор Газы, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются. Обратно возврата не будет, ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми городами на границе с Газой и пойдет дальше.

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