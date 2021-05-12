В Израиле после обстрелов начались беспорядки и погромы. Фото и видео

В Израиле вечером в среду, 12 мая, начались массовые столкновения между евреями и арабами, а также между последними и израильскими силовиками. Перед этим палестинские боевики ХАМАС несколько раз выпустили ракеты по городам Израиля, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" написал журналист Марк Новиков. Он сообщил о случаях применения огнестрельного оружия против полицейских и гражданских.

Так, в городе Лод, где ранее ввели чрезвычайное положение, мужчина получил ранение в грудь. Сообщается, что выстрел якобы произвел один из арабских погромщиков. Огнестрельное ранение получили еще двое людей, одному попали в живот, а другому в ногу.

В пригороде Тель-Авива Бат-Яме еврейские националисты жестоко избили водителя, которого они приняли за араба, пишет Times of Israel. Мужчина, пытаясь скрыться, врезался в другой автомобиль, после чего его вытащили из машины и начали наносить удары. Видео 18+ по ссылке.

В этом же городе еврейская молодежь громила магазины на набережной. Сил правоохранителей не хватало для того, чтобы успокоить бунтовщиков.

"Власть полностью утратила контроль над происходящим на улицах", – заявил журналист Новиков.

Напомним, армия Израиля в среду, 12 мая, ликвидировала старших командиров Генерального штаба ХАМАС. Среди убитых – бригадный генерал из Газы и другие высокопоставленные террористы.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Боевики ХАМАС 12 мая продолжили обстрелы в ответ на разрушенные высотки в Газе.

11 мая боевики также устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов есть погибшие и раненые, а в аэропорту имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом были вынуждены временно прекратить свою работу.