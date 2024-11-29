В Израиле объяснили, сколько времени ЦАХАЛ будет оставаться в Газе и какой будет миссия военных

Израильские военные останутся в секторе Газа на долгие годы для борьбы с ХАМАСом. В коридоре Нецарим и в других местах Газа ЦАХАЛ развернул масштабное строительство военных объектов.

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Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на заявление члена кабинета безопасности Ави Дихтера. Он прокомментировал постройку израильской военной инфраструктуры в регионе.

"Я думаю, мы останемся в Газе надолго. Я думаю, что большинство людей понимают, что Израиль будет годами находиться в определенной ситуации на Западном берегу реки Иордан, въезжая и выходя из него и, возможно, оставаясь вдоль коридора Нецарим", - сказал чиновник.

Он отметил, что у Израиля впереди много работы в секторе.

"Мы снова не в начале... но мы точно не в начале конца, потому что у нас еще много работы", – сказал Дихтер.

Издание отмечает, что недавно служившие в Газе резервисты описали масштабы новой военной инфраструктуры, построенной на территории сектора Газа Израилем. Она включает в себя большие новые лагеря и дороги через полосу северной и центральной части Газы.

По словам одного из демобилизованных офицеров, для создания этой серии крупных военных баз в коридоре Нецарим были снесены дома, чтобы расчистить территорию для их строительства.

По словам других демобилизованных резервистов, для уничтожения зданий к северу и от коридора Нецарима было использовано столько взрывчатки, что исчерпало запасы некоторых подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA,



Генассамблея ООН проголосовала за так называемую палестинскую резолюцию, призывающую Израиль в течение 12 месяцев покинуть сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Резолюцию поддержала страна-агрессор Россия и еще 123 страны. Министерство иностранных дел Израиля назвало принятую в ООН резолюцию "искаженным, оторванным от реальности решением, поощряющим терроризм и вредящим шансам на мир".

Дональд Трамп избрал следующего посла США в Израиле. Им стал Майк Гакаби, поддерживающий израильские поселения на Западном берегу Иордана.

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