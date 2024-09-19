'Незаконное присутствие': Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территории сектора Газа и западного берега реки Иордан

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за так называемую палестинскую резолюцию, призывающую Израиль в течение 12 месяцев покинуть Сектор Газы и оккупированный Западный берег реки Иордан. Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе страна-агрессор РФ.

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Как сообщили в Организации Объединенных Наций, всего 14 государств, включая США и Израиль, были против. Среди воздержавшихся 43 стран Украина и Великобритания.

Резолюция требует от Израиля "безотлагательно прекратить свое незаконное присутствие" на "оккупированной палестинской территории". Интересно, что "безотлагательно" означает "сделать это в течение 12 месяцев" – именно так отмечается в документе.

Также резолюция призывает Израиль вернуть палестинской стороне земли, якобы "оккупированные с 1967 года и по сей день".

Резолюция ссылается на определение Международного суда ООН, в котором говорится, что оккупация Израилем палестинских территорий и поселений незаконна и должна быть прекращена.

Министерство иностранных дел Израиля уже назвало принятую в ООН резолюцию "искаженным, оторванным от реальности решением, поощряющим терроризм и вредящим шансам на мир".

"Генасамблея ООН, таким образом, укрепляет не только террористический ХАМАС, но и стоящий за ней террористический Иран. Решение свидетельствует о том, что терроризм окупается, и поэтому получает международную поддержку. Оно также поощряет ХАМАС не идти на соглашение по освобождению заложников и прекращение огня", – говорится в заявлении МИД Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле уже объявили о начале "новой фазы" войны, в связи с чем действия ЦАХАЛ сейчас будут сосредоточены на северном фронте. Именно туда будут направлены их силы, ресурсы и энергия.

ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что цели израильских военных операций в Газе и на севере расширены. Теперь они включают предоставление возможности израильтянам, покинувшим районы у ливанской границы, вернуться в свои дома.

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