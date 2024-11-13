Поддерживает израильские поселения на Западном берегу: Трамп избрал следующего посла США в Израиле

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатом посла США в Израиле. Когда Трамп в январе следующего года заработает в должности, он назначит бывшего губернатора Арканзаса, 69-летнего Майка Хакаби на должность посла США в Израиле.

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Об этом сообщил сам Трамп, анонсируя свои первые назначения. В свою очередь, в Израиле уже прокомментировали слова нового президента США, пришелся выбор Трампа.

"Он любит Израиль, и народ Израиля. И так же народ Израиля любит его. Майк будет без устали работать, чтобы установить мир на Ближнем Востоке", – заявил Трамп по назначению Хакаби.

"Как давний друг Израиля и нашей вечной столицы Иерусалима – я надеюсь, что вы будете чувствовать себя у нас как у себя дома", – в свою очередь отметил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в адрес Хакаби.

Кто такой Майк Хакаби

Хакаби находился на посту губернатора Арканзаса с 1996 по 2007 год. Он выступает против абортов, однополых браков и теории эволюции Дарвина.

Как и Трамп, он мультимиллионер, но позиционирует себя как "простого парня из маленького городка", "разбирающегося в проблемах обычных американцев".

Также политик несколько раз пытался баллотироваться на пост президента США. В частности, в 2008 году он выдвигал свою кандидатуру от республиканцев, но проиграл праймериз Джону Маккейну.

А в 2015 году Хакаби был конкурентом Трампа в партийном праймериз республиканцев.

Почему это важно

Во время прошедшего президентского срока Трамп предпринял ряд важных для Израиля шагов. В частности, он признал израильский суверенитет на Голанских высотах, перенес посольство США в Иерусалим, заявил о законности и правомерности еврейского заселения Западного берега, а также способствовал заключению "Авраамических соглашений".

Администрация Байдена повела другую политику. Заселение Западного берега вновь было названо "оккупацией", в том числе с трибун ООН. Дерсекретарь США Энтони Блинкен вообще заявил, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под палестинским руководством.

Именно поэтому Израиль первым приветствовал Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В Израиле заявили, что " пора распространить полный суверенитет Израиля " на Западный берег реки Иордан – именно при содействии господина Хакаби.

Как сообщал OBOZ.UA, Генассамблея ООН проголосовала за так называемую палестинскую резолюцию, призывающую Израиль в течение 12 месяцев покинуть сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе страна-агрессор РФ.

Министерство иностранных дел Израиля назвало принятую в ООН резолюцию "искаженным, оторванным от реальности решением, поощряющим терроризм и вредящим шансам на мир".

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