В Израиле мужчина выиграл 25 млн долларов, впервые купив лотерейный билет

В Израиле мужчина выиграл в лотерею 25 млн долларов США. Он утверждает, что впервые купил лотерейный билет из-за того, что джекпот – самый крупный в истории страны.

Как сообщает Times of Israel, победитель увидел рекламу по телевизору и заполнил анкету. Позже мужчина рассказал о своих чувствах в момент выигрыша.

"Как только я увидел выигрышные номера, они показались мне какими-то знакомыми. Я почувствовал какой-то свет, который не могу объяснить", – поделился счастливчик.

После этого он понял, что держит в руке бланк с первым призом, но не знал, будет ли он единственным победителем или разделит приз.

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Сообщается, что после того, как они узнали о победе, вместе с женой всю ночь не спали и думали, как распорядиться деньгами. В первую очередь супруги решили сделать подарки своей семье.

Напомним: в декабре 2021 года два британца выиграли $5,3 млн в лотерею. Свой невероятный выигрыш в национальной лотерее друзья отпраздновали четырехдневным запоем.

Как оказалось, мужчины купили билет через украденную банковскую карту. Правоохранители установили это и отправили двух злоумышленников в тюрьму на 18 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года в Украине был сорван крупнейший за всю историю существования джекпот в размере более 33 млн гривен. Выигрыш достался онлайн-игроку.