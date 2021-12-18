Два британца выиграли $5,3 млн в лотерею и попали в тюрьму. Как так вышло

34-летний Джон Уотсон и 38-летний Марк Гудрам из Великобритании выиграли 4 млн фунтов (около 5,3 млн долларов или 1,4 млрд гривен) в лотерее, купив билет через украденную банковскую карту. Правоохранители установили это и отправили двух злоумышленников в тюрьму на 18 месяцев.

Как пишет Daily Star, свой невероятный выигрыш в национальной лотерее друзья отпраздновали четырехдневным запоем. Они купили счастливую скретч-карту в магазине Waitrose в Лондоне 22 апреля 2019 года. Туда они приехали, чтобы попрошайничать – поскольку в большом городе можно было получить больше денег.

Когда парни обнаружили, что они сорвали джекпот, Уотсон взволнованно позвонил в Camelot – компанию, которая управляет Национальной лотереей – и передал телефон Гудрэму.

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Оператор попросил его банковские реквизиты, необходимые для перевода денег. Тогда 38-летний мужчина обмолвился, что у него нет счета, что вызвало подозрения относительно того, как была куплена скретч-карта.

На следующий день Гудрэму позвонил следователь и спросил, по какой карте он совершил покупку.

Мужчина заявил, что банковская карта принадлежит третьему лицу – их бывшему другу по имени Джон, который "должен ему денег". Однако подтвердить фамилию или место проживания владельца счета Гудрэм не смог.

Ранее у него и Уотсона уже были неоднократные судимости и тюремные приговоры. Следователи проверили банковские данные и установили, что карта была украдена у человека по имени Джошуа Аддиман. Суд поддержал позицию прокуроров и отправил парней в тюрьму.

Гудрам рассказал журналистам, что планировал потратить деньги на роскошную недвижимость, в то время как Уотсон хотел отправиться в круиз по Карибскому морю.

Интересно, что Гудрам (без постоянного места жительства) имеет 24 обвинительных приговора за 48 правонарушений, в то время как Уотсон (Наттол-авеню, город Литтл-Левер) имеет 74 судимости за 143 преступления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее 30-летний гражданин Албани, проживающий в городе Гвидония-Монтеселио (Италия), после ссоры с женой попросил местных полицейских арестовать его. Мужчина заявил, что больше не может жить под одной крышей со своей супругой и за решеткой ему будет спокойнее, чем дома.