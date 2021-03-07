В Украине сорвали крупнейший джекпот в лотерее

В субботу, 6 марта, был сорван крупнейший за всю историю существования джекпот в размере более 33 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи. Отмечается, что выигрыш достался онлайн-игроку.

Один билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей был приобретен 4 марта.

"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская национальная лотерея) – 33 032 020 гривен. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", – подчеркнули в пресс-службе УНЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2020 года был выигран рекордный джекпот международной лотереи EuroMillions – 200 миллионов евро. Он достался жителю Франции.