Израиль ответил сектору Газы на "огненный террор". Видео новых обстрелов

В ночь на 18 июня обстрелы между ЦАХАЛом и ХАМАСом возобновились. Армия обороны Израиля нанесла успешный ракетный удар по сектору, уничтожив склад террористов. На израильской территории сработали сирены – после открытия огня (вероятно, пулеметной очереди) из Газы.

Об этом пишет NEWSru.co.il. При этом накануне израильская сторона предупредила ХАМАС, что не потерпит продолжение "огненного террора". Так, из Газы на территорию Израиля неоднократно запускали зажигательные устройства, чтобы спровоцировать пожары. В Израиле заявили: если запуски не прекратятся, будет начата операция "Страж стен-2" – то есть возобновлено удары по объектам ХАМАСа.

Видео уничтожения здания, где был склад движения ХАМАС, попало в сеть.

Видео дня

Палестинские источники сообщили о начале ударов самолетами военно-воздушных сил Израиля около 22:30 17 июня. В ХАМАС заявили, что обстреливали воздушные судна противника.

Предварительно, одной из целью Армии обороны стала военная база "Палестин" в Бейт-Лахии.

ЦАХАЛ уточнил, что их самолеты нанесли удары по военным объектам, в том числе по площадкам запуска ракет, в районе Газы и Хан-Юниса.

Такие меры приняли в ответ на запуски на израильскую территорию воздушных шаров, несущих емкости с зажигательной смесью.

Кроме того, в армии повысили уровень готовности к любому сценарию развития событий, в том числе к возобновлению военной операции в секторе Газы.

Удар по посту в Джабалии на севере сектора Газа:

דיווחים פלסטיניים: צה"ל תוקף שוב את אותו מוצב בג'באליה בצפון רצועת עזה | תיעוד@nurityohanan pic.twitter.com/91DIWAEA3l — כאן חדשות (@kann_news) June 17, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL: