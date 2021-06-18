Израиль ответил сектору Газы на "огненный террор". Видео новых обстрелов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Конфликт Израиля и ХАМАС

В ночь на 18 июня обстрелы между ЦАХАЛом и ХАМАСом возобновились. Армия обороны Израиля нанесла успешный ракетный удар по сектору, уничтожив склад террористов. На израильской территории сработали сирены – после открытия огня (вероятно, пулеметной очереди) из Газы.

Об этом пишет NEWSru.co.il. При этом накануне израильская сторона предупредила ХАМАС, что не потерпит продолжение "огненного террора". Так, из Газы на территорию Израиля неоднократно запускали зажигательные устройства, чтобы спровоцировать пожары. В Израиле заявили: если запуски не прекратятся, будет начата операция "Страж стен-2" – то есть возобновлено удары по объектам ХАМАСа.

Видео уничтожения здания, где был склад движения ХАМАС, попало в сеть.

Видео дня
Взрыв здания

Палестинские источники сообщили о начале ударов самолетами военно-воздушных сил Израиля около 22:30 17 июня. В ХАМАС заявили, что обстреливали воздушные судна противника.

Предварительно, одной из целью Армии обороны стала военная база "Палестин" в Бейт-Лахии.

ЦАХАЛ уточнил, что их самолеты нанесли удары по военным объектам, в том числе по площадкам запуска ракет, в районе Газы и Хан-Юниса.

Уничтожение цели израильской армией в Джабалии (сектор Газа)

Такие меры приняли в ответ на запуски на израильскую территорию воздушных шаров, несущих емкости с зажигательной смесью.

Кроме того, в армии повысили уровень готовности к любому сценарию развития событий, в том числе к возобновлению военной операции в секторе Газы.

Red Alert

Удар по посту в Джабалии на севере сектора Газа:

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