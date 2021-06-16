Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Рано утром в среду, 16 июня, армия обороны Израиля нанесла авиаудары по вооруженным комплексам террористическое палестинского движения ХАМАС. Это стало первой атакой после перемирия.

Самолеты атаковали здания в городе Газа и южном городе Хан-Юнис, пишет The Guardian. Израильские военные заявили, что были готовы ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий.

Военные объяснили, что авиаудары нанесли в ответ на запуск террористами воздушных шаров. В израильской пожарной службе пояснили, что они вызвали 20 пожаров на полях в населенных пунктах возле границы с сектором Газа.

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Представитель ХАМАС подтвердил израильскую атаку. Он заявил, что палестинцы будут продолжать оказывать "храброе сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

Напомним, что перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС начало действовать в ночь на 21 мая с 02:00

Отметим, что накануне армия Израиля развернула систему противовоздушной обороны "Железный купол" по всей территории страны. В государстве готовятся к новой вспышке боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, обстрелы с обеих сторон конфликта в Израиле прекратились, а города начали возвращаться к нормальной жизни. Жители начали снова посещать кафе, магазины и пляжи. Ранее они старались не отходить далеко от бомбоубежищ.