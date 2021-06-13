В Израиле утвердили нового премьера: Нетаньяху уходит в оппозицию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет у власти. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны Нафтали Беннет.

Израильский Кнессет проголосовал за новое правительство 60 голосами против 59. Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Об этом сообщили в пресс-службе Кнессета.

Известно, что новый премьер-министр Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ямина" провалилась на очередных выборах Кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.

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В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).

Отметим, что в мае этого года Биньямин Нетаньяху провалил переговоры с депутатами других партий по формированию коалиционного правительства и вернул мандат президенту Ривлину. В этом он обвинил основателя ультраправой партии "Ха-Иамин ха-Хадаш", бывшего министра обороны и IT-миллионера Нафтали Беннета, который отказался вступить с ним в коалицию. Последний недавно поддержал "правительство единства", чем открыл лидеру оппозиции Яиру Лапиду путь к креслу премьер-министра страны.

Политический кризис в Израиле начался еще в 2019 году. С тех пор парламентские выборы в стране проводились четыре раза, но каждый раз Кнессет принимал решение о самороспуске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня 60-летний Ицхак Герцог стал новым президентом Израиля. За него проголосовали 87 депутатов из 120 в Кнессете. Он сменил на посту 81-летнего Реувена Ривлина, но вступит в должность 9 июля.