В Израиль отправили тела семьи, погибшей при крушении фуникулера в Италии

В Израиль отправили тела пятерых жертв обрушения канатной дороги в Италии 23 мая. Они были в числе 14 жертв трагедии.

Как пишет La Repubblica, похороны состоятся 27 мая. Речь идет о 30-летнем Амите Биране, его 26-летней супруге Таль Пелег-Биран, их двухлетнем сыне Томе, а также родителях женщины – 71-летней Брахе Коэн и 81-летний Ицхаке Коэне.

Перед вылетом из аэропорта Милана состоялась церемония прощания с погибшими. Гробы с телами жертв были накрыты израильскими и итальянскими флагами.

Как пишут "Вести. Израиль по-русски", специальный рейс должен приземлиться в 20:00 в аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что в итальянской больнице остался единственный выживший в трагедии – пятилетний Эйтан – сын Амита и Тали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Италии произошел обрыв канатной дороги Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре. В результате ЧП погибли 13 человек, еще два ребенка 5 и 9 лет получили ранения. Пострадавших доставили на вертолете в Турин. Однако позже старший из них скончался в больнице.

Позднее стало известно, что в числе жертв были представители трех поколений одной семьи.