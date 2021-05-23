В Италии погибли 12 человек при крушении фуникулера. Фото и видео с места трагедии

В воскресенье, 23 мая, в Италии произошел обрыв канатной дороги Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре. В кабине фуникулера, рассчитанной на 40 человек, находились 10. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.

Как сообщает Italpress, в результате ЧП погибли 12 человек, еще два ребенка 5 и 9 лет получили ранения. Пострадавших доставили на вертолете в Турин.

На месте аварии, помимо 118 спасателей, все еще работают альпийская спасательная и спелеологическая команды вместе с пожарной бригадой и полицейскими.

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