В Италии нашли "нигерийскую" мутацию COVID-19

В итальянском муниципалитете Брешия 2 марта впервые обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса.

Мутация схожа с выявленной в ЮАР, но отличается от "британской". Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологии и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, пишет ANSA.

"Впервые в Италии мы выделили вирус, несущий эти мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к имеющимся сегодня вакцинам против коронавируса", – сказал Карузо.

У кого обнаружили новый штамм и сколько человек уже заражены им, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еще один новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии. Он отличается от вариантов, которые появились в Великобритании и ЮАР.