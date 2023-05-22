В Италии произошло извержение вулкана Этна, пепел засыпал взлетно-посадочные полосы. Фото и видео

В Италии произошло очередное мощное извержение вулкана Этна. В результате природного явления города на Сицилии оказались засыпаны пеплом.

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Кроме того, извержение вулкана существенно нарушило транспортное сообщение в части Италии. Об этом сообщает La Repubblica (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Специалисты отмечают, что за активностью вулкана Этна можно следить только с помощью инструментов Национального института геофизики и вулканологии Катании, потому что плохая погода, скрывающая вулкан за дождевыми облаками, препятствует прямому наблюдению.

Вулканический пепел обильно падает на взлетно-посадочные полосы аэропорта Катании. Такая ситуация вынудила управляющую компанию аэропорта Катании Фонтанаросса приостановить всю деятельность.

Было принято решение приостановить все полеты до тех пор, пока не появится возможность взлетать и приземляться в полной безопасности. Запланированные рейсы были отменены или перенаправлены в другие аэропорты.

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании сообщают, что облачный покров сохраняется в районе вершины вулкана, поэтому проводить вулканологические наблюдения через сеть видеонаблюдения не представляется возможным.

Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Он представляет из себя самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. По данным обсерватории Этны, с февраля 2021 года высота юго-восточного кратера Этны составляет около 3357 метров, что является новым рекордом после достигнутой северо-восточным кратером в 1981 году высоты 3350 метров. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров, таким образом являясь самым большим активным вулканом Италии, превосходящим своего ближайшего "соперника" – Везувий – более чем в 2,5 раза.

Напомним, в начале 2022 года самый высокий и самый активный вулкан Европы Этна неожиданно начал новое извержение. Это случилось в районе юго-восточного кратера на высоте около 2900 метров.

Ранее сообщалось, что на острове Ява в Индонезии в начале марта началось сильное извержение вулкана Мерапи. В небо изверглось облако дыма высотой до 7 км, а потоки лавы растеклись на 1,5 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2022 на острове Ява проснулся самый высокий вулкан Индонезии Семеру. Был объявлен максимальный уровень опасности, жителей близлежащих деревень эвакуировали.