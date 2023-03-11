В Индонезии началось извержение самого активного вулкана. Видео

На острове Ява в Индонезии в субботу, 11 марта началось сильное извержение вулкана Мерапи. В небо изверглось облако дыма высотой до 7 км, а потоки лавы растеклись на 1,5 км.

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Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на заявление агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии. Местных жителей пока не эвакуируют (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мерапи, расположенный в 30 км от города Джокьякарта, извергся около 12 часов дня по местному времени (07:00 по Киеву).

"Это наблюдалось только один раз, было 5-6 потоков лавы. Если охват извержения продолжит увеличиваться и расстояние превысит 7 км, вполне вероятно, что жителям будет рекомендовано эвакуироваться", – сказал сотрудник местного наблюдательного пункта Юлианто.

Жители близлежащих населенных пунктов предупреждены о прекращении любой деятельности в опасных зонах в радиусе от 3 до 7 км от кратера, сообщают местные власти.

Мерапи (в переводе с индонезийского – "гора огня") имеет высоту 2910 м. Он считается самым активным вулканом Индонезии.

В последний раз он сильно извергался в 2010 году, тогда было эвакуировано 350 тыс. человек, но некоторые вернулись – в результате 353 человека погибли, попав в пирокластический поток (смесь газа, пепла и обломков пород при извержении вулканов).

Крупные извержения Мерапи происходят примерно каждые 7 лет, мелкие – около двух раз в год, а дымит вулкан почти каждый день.

В 1930 году при извержении погибло около 1,3 тыс. человек. В 1974 году было уничтожено два поселка, а в 1975 году – крупный поселок и пять мостов, погибли 29 человек. Также зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых находятся прямо на вулкане.

В Индонезии, расположенной на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре на острове Ява проснулся самый высокий вулкан Индонезии Семеру. Был объявлен максимальный уровень опасности, жителей близлежащих деревень эвакуировали.

А в феврале произошло землетрясение на Гавайях, которое спровоцировало новые выбросы вулкана Килауэа. Этот вулкан высотой 1247 м называют самым активным в мире.