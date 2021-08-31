В Италии назвали возможные причины пожара в 15-этажном миланском небоскребе

Прокуратура Милана расследует причины пожара, который вспыхнул в воскресенье, 29 августа, в 15-этажном жилом доме на южной окраине города. Предварительно причиной того, что многоэтажка так быстро загорелась, могли стать некачественные строительные материалы, которые способствовали быстрому распространению огня, и проблемы с системой предотвращения пожаров.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Отмечается, что миланские следователи установили: система пожаротушения дома имела несколько критических проблем, в частности, вентиляционные отверстия системы, которые нужно было активировать вручную, работали только до пятого этажа. Они не были активны между пятым и десятым этажами, но работали в части между десятым и пятнадцатым.

Следователи изучают также материал наружной облицовки фасада. В ходе расследования будет проверено, отвечал ли этот материал правилам пожарной безопасности.

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, под вечер воскресенья, 29 августа, в Милане вспыхнула многоэтажка. Сначала загорелись верхние этажи, затем огонь распространился и через час охватил все здание.

60-метровый дом был спроектировано в виде корабля, на крыше которого высился алюминиевый парус. Во время возгорания конструкция не выдержала высоких температур и упала.