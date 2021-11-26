В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: Украина отреагировала

В Испании заметили учебник "Социальные науки" для учащихся 6-го класса, где на карте полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и Российская Федерация. Посол Украины Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к Министру образования и профессиональной подготовке страны Пилар Аллегрии Континенте по поводу исправлении грубой ошибки.

Об инциденте сообщили в Facebook Посольства Украины в Испании. В ведомстве выразили благодарность проживающему в Испании украинцу Богдану Довганю за бдительность и неравнодушие в деле отстаивания национальных интересов. Именно он обратил внимание на грубую ошибку, с которой столкнулся в школе ребенок, изучая учебник издательства "Edelvives".

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"Прежде всего хочу обратиться к руководству консульского отделения Украины в королевстве Испания, чтобы они выразили ноту протеста с требованием принять меры к исправлению ошибок в книгах для испанских школьников, в которых полуостров Крым обозначен тем же цветом, что и территория России! Это недопустимо!" – написал Довгань.

В Посольстве отреагировали, отметив, что подняли вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании. Кроме того, дипломаты выразили просьбу не допускать в дальнейшем одобрения Министерством образования таких учебников.

"Обращаемся к нашим соотечественникам не ограничиваться публикациями в социальных сетях, которые охватывают только украинский сегмент, по поводу выявленных фактов дезинформации. Коллективные обращения к издательствам, вроде "Edelvives", и государственным учреждениям делают свое дело", – отметили в Посольстве.

Напомним, ранее украинская певица Луна (Кристина Герасимова) прямо заявила, что Крым – это Украина, отвечая на вопросы российской журналистки Ксении Собчак. Артистка сказала, что не собирается угождать всем российским гражданам, но в то же время считает, что сама она, как и ее слушатели, "далеки от политики". Певица добавила, что ее фаны не имеют претензий к ней из-за позиции относительно крымского полуострова.

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