Президент Болгарии странно высказался о принадлежности Крыма и заявил, что не считает Россию врагом
Действующий президент Болгарии Румен Радев назвал территорию аннексированного Крыма российской, а также заявил, что РФ "не может быть врагом". По его словам, вокруг этой страны много спекуляций, и в данном случае главное – искать диалог с Москвой.
Об этом глава страны заявил во время дебатов со своим главным оппонентом в предвыборной гонке на должность президента страны Анастасом Герджиковым, которые состоялись 18 ноября, пишет Webcafe. Так, в разговоре собеседник назвал Крым территорией Украины, на что Радев странно заметил: "Он сейчас русский, да?"
Также действующий президент заявил, что введенные в отношении России санкции неэффективны, на чем он настаивал еще в 2016 году. При этом Герджиков утверждал, что санкции не следует отменять до решения проблемы прав человека в РФ.
Кроме того, Радев считает, что с Москвой необходимо "искать диалог, потому что он серьезно нарушается на уровне ЕС".
"Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом", – подчеркнул он.
Радев назвал "чрезвычайно важным" проявлять прагматизм во внешней политике, в том числе и в отношениях с Москвой.
Тему с Крымом президент развивать не стал, отметив, "прежде чем мы побежим спасать демократию в чужой стране, давайте посмотрим на демократию в нашей, потому что она уже много лет находится в состоянии повиновения".
В связи с соответствующими заявлениями Радева, 19 ноября Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, сообщила пресс-служба ведомства. Дипломату сообщили о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии по Крыму.
"Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах", – говорится в сообщении.
В украинском МИДе заявили, что ожидают опровержения высказываний от Румена Радева. Со своей стороны посол заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 ноября в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. На уверенно лидирует партия "Продолжаем перемены", созданная лишь в сентябре этого года.
ранее Болгария внесла Украину в "черный" список из-за ситуации с COVID-19, из-за чего украинским гражданам закрыли въезд в страну. Новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы начали действовать с 30 октября.