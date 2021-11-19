Президент Болгарии странно высказался о принадлежности Крыма и заявил, что не считает Россию врагом

Действующий президент Болгарии Румен Радев назвал территорию аннексированного Крыма российской, а также заявил, что РФ "не может быть врагом". По его словам, вокруг этой страны много спекуляций, и в данном случае главное – искать диалог с Москвой.

Об этом глава страны заявил во время дебатов со своим главным оппонентом в предвыборной гонке на должность президента страны Анастасом Герджиковым, которые состоялись 18 ноября, пишет Webcafe. Так, в разговоре собеседник назвал Крым территорией Украины, на что Радев странно заметил: "Он сейчас русский, да?"

Также действующий президент заявил, что введенные в отношении России санкции неэффективны, на чем он настаивал еще в 2016 году. При этом Герджиков утверждал, что санкции не следует отменять до решения проблемы прав человека в РФ.

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Кроме того, Радев считает, что с Москвой необходимо "искать диалог, потому что он серьезно нарушается на уровне ЕС".

"Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом", – подчеркнул он.

Радев назвал "чрезвычайно важным" проявлять прагматизм во внешней политике, в том числе и в отношениях с Москвой.

Тему с Крымом президент развивать не стал, отметив, "прежде чем мы побежим спасать демократию в чужой стране, давайте посмотрим на демократию в нашей, потому что она уже много лет находится в состоянии повиновения".

В связи с соответствующими заявлениями Радева, 19 ноября Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, сообщила пресс-служба ведомства. Дипломату сообщили о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии по Крыму.

"Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах", – говорится в сообщении.

В украинском МИДе заявили, что ожидают опровержения высказываний от Румена Радева. Со своей стороны посол заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

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