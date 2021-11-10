В МИД Украины напомнили Беларуси, чей Крым: на кону отношения наших стран

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. В ответ в Украине предупредили, что это чревато непоправимыми последствиями для украинско-белорусских отношений.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщив, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах.

"Изменение подхода Беларуси ради де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", – подчеркнул Николенко.

Видео дня

Отметим, "РИА Новости" 10 ноября сообщили, что Макей назвал Крым российской территорией, причем подчеркнул неизменность позиции Минска по поводу принадлежности полуострова.

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 ноября прибыл в оккупированный Крым. В МИД Украины отреагировали на его визит, который проходил вопреки неоднократным предупреждениям украинской стороны, назвав его грубым нарушением суверенитета нашей страны. Так, Николенко подчеркнул, что визит Путина нарушает нормы международного права, резолюцию Генассамблеи ООН и обязательства Москвы по ряду договоров.

Находясь на оккупированном полуострове, президент страны-агрессора пообщался по видеосвязи с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявившим, что ожидает приглашения посетить Крым. В ответ Путин сказал о готовности поставить тому памятник в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины, чем вызвала бурный скандал в РФ. Она сообщила, что сама последний раз посещала крымский полуостров еще в 2012 году.