В Иране назвали официальную причину крушения, в которой погиб президент страны Ибрагим Раиси

Вертолетная катастрофа, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, была вызвана в первую очередь погодными условиями. 19 мая 2024 года геликоптер, возвращаясь из Азербайджана, совершал полет в условиях густого тумана и разбился вблизи города Джольфа, в 30 километрах от села Тавил.

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Окончательный отчет о расследовании инцидента озвучили в эфире иранского государственного телевидения. Об этом 1 сентября сообщило агентство Reuters.

"Основной причиной крушения вертолета стали сложные погодные условия в регионе", – заявили в Тегеране.

На борту находился Раиси, которого считали потенциальным преемником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Также погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.

Геликоптер врезался в гору из-за сильного тумана. В отчете иранских военных, выпущенном в мае, говорилось, что в ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств атаки на воздушное судно. В СМИ заявляли, что и экипаж, и официальные лица придерживались всех необходимых протоколов безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, после смерти Раиси Иран возглавил Масуд Пезешкиан. 30 июля текущего года он официально был приведен к присяге под скандирования зала "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

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