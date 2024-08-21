В Иране завершили расследование аварии вертолета президента Раиси: озвучена официальная версия

В Иране завершили детальное расследование авиакатастрофы вертолета, которая произошла 19 мая и в результате которой погиб президент страны Ибрагим Раиси. По официальной версии, авария была вызвана погодными условиями и неспособностью вертолета справиться с весом, который он перевозил.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию иранского агентства Fars. Отмечается, что катастрофа признана несчастным случаем.

"Органы безопасности и разведки завершили свое детальное расследование, и есть уверенность, что произошедшее было несчастным случаем", – говорится в сообщении.

Расследование установило две причины аварии: погодные условия были несоответствующими, и вертолет не выдержал веса, в результате чего он упал на гору.

Также установлено, что экипаж самолета и официальные лица придерживались всех необходимых протоколов безопасности президента.

Отмечается, что в проведенных исследованиях признаков химических и вредных веществ не выявлено. В ходе расследования по "человеческому фактору" "проанализировали около 30 тысяч человек".

По данным следствия, вертолет, на борту которого находился Раиси, перевозил на двух человек больше, чем предусмотрено протоколами безопасности. И когда пилот увидел туманное облако и хотел увеличить высоту полета, воздушное судно не имело достаточной тяговой силы для этого. Столкновение с горой произошло из-за ограниченной видимости в тумане.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 мая стало известно, что Раиси и глава МИД Ирана погибли во время крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Воздушное судно после падения полностью сгорело.

Через 5 дней в Иране обнародовали предварительный отчет о крушении вертолета, в котором погиб Раиси. В нем констатировали отсутствие внешнего поражения воздушного судна по типу отверстий от пуль.

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