Новый президент Ирана принял присягу под скандирования "Смерть Америке и Израилю" и назвал свои главные цели

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 июля официально был приведен к присяге. Когда во время выступления он заговорил о ситуации в секторе Газа, зал начал скандировать "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

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Пезешкиана объявили победителем на выборах в начале июля. Он обещал смягчить ограничения свобод внутри страны, а также улучшить внешнеполитические связи Ирана, передает Reuters. Мол, взаимодействие с миром должно быть "конструктивным и эффективным", основанным на "достоинстве, мудрости и целесообразности".

Публично новый президент придерживается умеренных взглядов. Однако последнее слово во всех государственных вопросах, включая внешнюю и ядерную политику, имеет верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Онзанимает свою должность уже 35 лет.

На заседании парламента, на котором присутствовали лидеры ХАМАС и "Исламского джихада", а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов в Йемене и ливанской "Хезболлы", Пезешкиан сказал:

"Мое правительство никогда не поддастся запугиванию и давлению.Давление и санкции не работают... И с иранским народом следует разговаривать с уважением".

Новый президент продолжил обвинять Израиль в "преступлениях" в секторе Газа, а Вашингтон – в поддержке Иерусалима. "Те, кто поставляет оружие, убивающее детей, не могут учить мусульман гуманизму", – сказал он под скандирования "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Ожидается, что новый состав кабинета министров политик представит в течение двух недель. Кандидатуры должен одобрить Али Хаменеи.

Пезешкиан заменил на должности сторонника жесткой линии Эбрагима Раиси, погибшего в мае текущего года в результате крушения вертолета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к "Новому Миру" с предложением "конструктивного диалога". Он призвал Европейский Союз и Соединенные Штаты признать "ошибки" и скорректировать политику по отношению к Тегерану.

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