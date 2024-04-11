Армия Израиля ликвидировала трех сыновей предводителя ХАМАС: что происходит

Военные Израиля убили сразу троих сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании во время авиаудара в секторе Газа. Удар был нанесен по авто; армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что родственники направлялись "для проведения террористической деятельности".

Три сына Хании – Хазем, Амир и Мохаммад – были убиты в автомобиле в лагере Шати в городе Газа. Их смерть подтвердили как в Палестине, так и предводители ХАМАС, в том числе сам Хания и его старший сын. Также сообщается, что четыре внука (три девочки и мальчик) лидера ХАМАС были убиты там же.

В ЦАХАЛ и спецслужбе Израиля Шин Бет заявили, что убитые мужчины были оперативниками террористической группы. Сообщается, что Амир Хания был командиром отряда в военном крыле ХАМАС, а Хазем и Мохаммад Хания были оперативниками более низкого ранга.

Массмедиа Израиля, ссылаясь на неназванных чиновников из окружения премьера страны Биньямина Нетаньяху, сообщают, что руководство страны, включая премьера и министра обороны, не было проинформировано заранее об ударе. Считается, что эта операция ЦАХАЛ и Шин Бет может поставить под угрозу продолжающиеся переговоры.

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания – бывший премьер и министр иностранных дел Палестины, один из лидеров исламского движения ХАМАС – живет в Катаре. На видео ниже, распространяемом боевиками ХАМАС, его реакция на смерть родных сыновей. Хания сказал, что "благодарит Бога за честь их мученической смерти".

Как видно на видео, Хания известие о гибели детей воспринял едва ли не с улыбкой, заявив, что "кровь его сыновей не дороже крови его народа".

С другой стороны, у Хании, отца 13 детей, почти 60 членов семьи ранее были убиты во время войны Израиля в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, в США признали, что ведут постоянные разговоры с Израилем по поводу операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа. Очередные переговоры должны состояться на следующей неделе, и к этому времени вряд ли Израиль начнет наступление на Рафах.