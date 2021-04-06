В Иране 10 должностных лиц получили обвинения в катастрофе самолета МАУ
Обвинения по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вблизи Тегерана предъявлены 10 должностным лицам Ирана.
Как сообщает агентство ISNA, бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику заявил, что эти должностные лица будут привлечены к ответственности.
"Необходимые выводы будут сделаны в суде”, – заверил он.
Напомним, иранский орган гражданской авиации назвал причиной крушения самолета МАУ "ошибку оператора" противовоздушной обороны, который сбил борт в январе 2020 года.
В ведомстве отметили, что он определил самолет как "вражеский объект".
"Самолет был признан вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", – отмечается в отчете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны.
В феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.
Евгений Енин заявил, что иранская сторона с первых дней крушения самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.
А заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что работу по выяснению обстоятельств сбивания рейса PS752 МАУ в Иране нельзя считать настроенной и скоординированной.
Тем временем Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы и заявила, что готовит обвинительный акт для передачи дела в суд.
В отчете ООН по правам человека заявляется, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета МАУ могут быть умышленно искажены.