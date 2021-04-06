В Ірані 10 посадових осіб отримали звинувачення в катастрофі літака МАУ

Звинувачення у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана пред'явлені 10 посадовим особам Ірану.

Як повідомляє агентство ISNA, колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі на церемонії передачі повноважень своєму наступникові заявив, що ці посадові особи будуть притягнуті до відповідальності.

"Необхідні висновки будуть зроблені в суді", – запевнив він.

Нагадаємо, іранський орган цивільної авіації назвав причиною аварії літака МАУ "помилку оператора" протиповітряної оборони, який збив борт у січні 2020 року.

У відомстві зазначили, що він визначив літак як "ворожий об'єкт".

"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО поблизу Тегерана, і в нього були випущені дві ракети", – відзначається в звіті.

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