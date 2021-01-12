В Индонезии получили запись разговора пилотов разбившегося Boeing с диспетчерами

Виктория Довгань Мир 08:12, 12.01.2021 Обновлено: 08:12, 12.01.2021

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии уже получил запись разговора между пилотами самолета Sriwijaya Air SJ182, который разбился 9 января, с диспетчерами.

Как пишет Detik, теперь эксперты проверят ее содержание. По словам руководителя подкомитета по расследованию авиакатастроф Нуркайо Утомо, в процессе расшифровки будет выяснено, было ли в переговорах нечто странное.

Впрочем специалист не раскрыл деталей полученной записи. Он лишь отметил, что речь идет о разговоре пилота с представителями контроля воздушного движения. Также Нуркайо добавил, что беседа была короткой, ведь самолет упал через несколько минут после взлета.

Напомним, ранее в сети обнародовали последние фото из соцсетей женщины и ее детей, погибших в самолете. Семья сфотографировалась на борту и прощалась со своими родными из-за отъезда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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